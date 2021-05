저소득층 70만명 대상 '에너지바우처 사업'…21일부터 신청

[아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부는 저소득층의 에너지 비용을 지원하는 '에너지바우처 사업'의 신청·접수를 21일부터 시작한다고 20일 밝혔다.

에너지바우처는 동·하절기 냉·난방 에너지 비용을 보조하는 사업이다. 올해는 70여만 가구가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

지원 대상은 국민기초생활보장법상 생계·의료급여 수급자 가운데 노인과 장애인, 영유아, 임산부, 중증·희귀·중증난치성질환자, 한부모가족, 소년소녀가정이 포함된 가구다.

지원 금액은 가구원 수에 따라 차등 지급되는데 1인 가구 9만6500원(여름 7000원·겨울 8만9500원), 2인 가구 13만6500원(여름 1만원·겨울 12만6500원), 3인 가구 17만500원(여름 1만5000원·겨울 15만5500원), 4인 이상 가구 19만1000원(여름 1만5000원·겨울 17만6000원)이다.

국민기초생활보장법상 수급권자인 외국인이 세대별 주민등록표에 표기된 경우 에너지바우처 세대원에 포함돼 지원받게 된다.

여름 바우처는 올 7월1일부터 9월30일까지, 겨울 바우처는 10월6일부터 내년 4월 말까지 사용할 수 있다. 여름 바우처 사용 후 잔액은 겨울 바우처로도 쓸 수 있다.

에너지바우처는 실물카드(국민행복카드)와 고지서를 통한 요금차감 방식으로 이용 가능하다.

