英 "AZ·화이자 백신 1차 접종자 96% 항체 생성…2차 접종자는 99%"

[아시아경제 황수미 기자] 영국에서 코로나19 백신 관련 대규모 연구를 진행한 결과, 아스트라제네카(AZ) 또는 화이자 백신 1차 접종자 약 96%에서 코로나19를 무력화하는 항체가 생성된 것으로 나타났다. 또한 2차 접종을 완료한 경우 항체 생성률은 99%가 넘었다.

18일(현지 시각) 영국 매체에 따르면 유니버시티칼리지런던(UCL) 연구진은 잉글랜드와 웨일스에서 백신 접종자 8천517명을 대상으로 분석 연구를 진행했다. 연구진은 그 결과 아스트라제네카(AZ) 혹은 화이자 백신을 접종받은 사람들의 96.42%가 1차 접종 28~34일 후 항체가 생성됐고, 2차 접종 후에는 7~14일 만에 99.08%의 접종자들에게서 항체가 생성된 것으로 나타났다고 밝혔다.

연구진은 "아스트라제네카(AZ) 혹은 화이자 백신을 접종한 영국 성인 10명 중 9명 이상이 백신 1차 접종 후 한달 이내에 항체를 생성했다"고 전하며 "이번 연구는 영국의 백신 접종 전략이 매우 효과적이라는 것을 보여주는 가장 최신의 증거이며, 대유행 상황에서 진정한 과학적 업적"이라고 평했다.

이번 연구는 백신 접종을 받은 8천517명의 성인이 제공한 항체 샘플 1만3천232건을 분석해 진행됐다. 연구 참가자들 모두 1차 접종 전에는 항체가 없었으며, 항체가 있는 사람은 연구 대상에서 제외된 것으로 알려졌다. 참가자들의 평균 연령은 65세로, 이는 지난해 12월8일부터 시작된 영국의 백신 접종 초기 인구가 연구 대상에 포함됐기 때문이라고 매체는 전했다.

연구에 따르면 백신 접종 초기에는 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 받은 사람보다 화이자 백신을 접종한 사람에게 더 빠르게 항체가 생성됐지만, 4주 후에는 양쪽 모두 거의 동일한 항체 생성률을 보였다.

영국의 초기 백신 접종자들이 포함된 이번 연구 논문은 의학저널에 게재되기 전 동료 과학자들의 검증이 진행 중이라고 연구진은 전했다.

