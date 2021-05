71세 할머니와 사랑에 빠진 18세 청년…6년간 나이 차이 극복한 외국 부부 사연

[아시아경제 황수미 기자] "나는 18살 때 71살 그녀와 사랑에 빠졌고, 6년이 지난 지금까지도 그녀와 매일 사랑하고 있다."

53살이라는 나이 차이를 극복한 부부의 사연이 알려져 화제다.

사연의 주인공은 미국 테네시주에 사는 알메다 에렐(77)과 게리 하드윅(24)으로, 지난 18일(현지 시각) 영국 언론이 이들의 사연을 자세히 보도했다.

보도에 따르면 2015년 18살이었던 게리는 이모 리사와 함께 장례식을 갔다가 그곳에서 알메다를 만났다. 당시 알메다는 장남 로버트의 죽음을 애도하고 있었다.

많은 나이 차이에도 불구하고 두 사람은 금세 사랑에 빠졌고, 2주 뒤 약혼했다. 부부는 게리의 엄마 타미(48)와 할머니 캐롤린(71)을 포함한 가족과 친구들의 축복을 받았다.

알메다는 2013년 당뇨 합병증으로 숨진 첫 남편과 43년 동안 결혼 생활을 한 것으로 알려졌다. 그는 "젊은 사람을 찾고 있었던 건 아니었지만, 게리가 다가왔다"며 "게리를 처음 만난 날 바로 그 사람이라는 걸 알았고 그와 벤치에서 키스를 나눴을 때 다시 10대가 된 기분이 들었다"고 말했다.

게리는 '아내가 죽으면 어떻게 할 것이냐'는 질문에 "우리가 자주 받는 질문이지만 조금 이상한 질문이다"라며 "누군가가 당신보다 나이가 많다고 해서 그 사람이 먼저 죽을 것이라고 확신할 순 없다"고 답했다. 그러면서 그는 "알메다보다 내가 먼저 갈 수도 있다"며 "하지만 그 누구도 오늘이나 내일이 약속된 사람은 없으니, 그건 깊이 생각할 일이 아니다"라고 덧붙이기도 했다.

결혼 후 6년이 지난 지금, 부부는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 그들의 근황을 공개하며 소통하는 등 활발한 활동을 이어나가고 있다. 부부의 틱톡 계정은 6만5천 명 이상의 팔로워를 지니고 있는 것으로 알려졌으며, 최근 부부가 공유한 연애 초기부터의 사진들이 담긴 비디오는 100만 건이 넘는 조회 수를 기록하기도 했다.

