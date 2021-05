文대통령 "부처님 지혜와 자비가 온누리 가득하길"

부처님의 오신 날 맞아 SNS 메시지…"서로의 마음은 다르지 않다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 19일 '부처님의 오신 날'을 맞아 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "부처님 오신 날, 부처님의 지혜와 자비가 온 누리에 가득하기를 기원한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "서로의 마음이 다르지 않다"고 말했다. 문 대통령은 "처마 끝 풍경소리같이 맑은 마음으로 어려운 이웃을 품어주신 스님들과 불자들께 깊이 감사드린다"고 전했다.

문 대통령은 "연등회가 지난해 ‘유네스코 인류무형유산’으로 등재되는 큰 경사가 있었다. 축하하고 자랑하고 싶은 마음이 크다"면서 "하지만 불교계는 올해도 연등행렬을 취소하고 온라인으로 봉축행사를 진행하기로 했다"고 말했다.

문 대통령은 "방역을 위해 법회와 행사를 중단하면서도 스님들은 산문을 활짝 여셨다. 의료진과 방역진, 여행업계와 소상공인, 문화예술인 같은 분들에게 템플스테이를 무료로 개방해 평화와 안식을 주셨다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "공동체와 함께해주시는 마음에 존경을 표한다. 서로의 마음이 다르지 않다는 자비의 실천에 부처님도 염화미소를 짓고 계실 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "행복한 세상을 기원하며 밝혀주시는 ‘희망과 치유의 연등’은 서로의 마음과 세상을 환하게 이어 비춰주고 있다. 그 원력으로 우리는 코로나를 이겨낼 것"이라고 강조했다.

