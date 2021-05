송영길 “LTV 90%, 경선 때 이야기했지만 정부 협의과정에서 조정될 것”

[아시아경제 구채은 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 18일 무주택 실수요자에 대한 주택담보대출비율(LTV) 90% 완화와 관련해 "경선 때 90%까지 이야기했지만, 정부 협의 과정에서 조정이 될 것"이라고 했다.

송 대표는 "정부 측도 90%까진 아니지만 실수요자 대책으로 LTV 조정에 공감하고 있기 때문에 구체적 수치는 부동산 특위가 정부와 협의를 통해 정하겠다"고 했다.

송 대표는 이날 광주 5·18기념문화센터에서 기자들과 만나 "투기지역, 조정지역, 일반지역의 LTV가 40, 50, 60%인데 실수요자를 위해 일부 조정하는 문제가 논의되고 있다"며 이같이 말했다.

송 대표는 LTV 문제와 별개로 인천에서 진행 중인 '누구나집 프로젝트'를 거론하며 "이것을 좀 더 진화·발전시켜 집값의 6%만 있으면 자기 집을 살 수 있게 하는 구조를 국토부와 협의하고 있다"고 했다.

이어 "누구나집 프로젝트를 추진하는 SPC(특수목적법인)가 50%는 장기 모기지로 자금을 조달하고 10%는 시공사가 투자하고 10%는 프로젝트를 통한 개발이익의 재투자로 하고 나머지 30% 중 24%는 전세보증금 담보대출로 해서 집값의 6%의 현금으로 자기 집을 사게 하는 구조를 상당히 구체화시키고 있다"고 말했다.

그러면서 "LTV를 (완화)한다고 '빚내서 집 사냐'고 얘기하는데 월세를 내든, 전세금 이자를 내든, 돈 빌려 집을 살 경우 그 빌린 돈의 이자를 내든 주거비를 어떤 형태로든 내는 것"이라며 "이 차별구조를 없애겠다는 것이 누구나집 프로젝트 핵심이고, 주거의 새로운 대안을 보여드리겠다"고 전했다.

