호남대, 中교류대학 온라인 전공수업 체험 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 국제교류처는 최근 중국 길림직업기술대학 경영대학 학생들과 대학 구성원들을 대상으로 한국 유학 전 전공과목에 대한 이해를 돕기 위한 온라인 전공수업 체험 프로그램을 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 전공수업 체험에는 길림직업기술대학의 후버룽(胡伯?) 부총장, 궈쩐핑(郭振平) 국제교류처장, 저우웨이화(周??) 교무처장 등 6명의 학교 관계자와 학생 대표 20여 명이 온라인으로 참가해, 호남대 경영학부 김수 교수의 조직행동론 교과목 강의를 수강했다.

전공수업 체험을 마친 길림직업기술대학 후버룽 부총장은 “호남대의 교육 이념과 이에 따른 현장 교육의 질을 높이 평가하며 향후 전문대-학부 연계 프로그램, 한국어 연수 프로그램 등 폭 넓은 교류 촉진을 진행할 것”이라고 말했다.

한편 중국 길림직업기술대학은 길림성 용정시에 위치한 전문대학으로 지난 2018년 10월 15일 호남대와 21세기 글로벌 인재 육성에 새로운 방향을 제시하고 쌍방의 교육 자원을 통합해 국제 사회 고등교육에 있어 교육과 연구 협력을 강화하는 교류 협약을 체결한 바 있다.

