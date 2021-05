경남교육청, 스승의 날 맞아 유공 교원 정부포상 전수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도교육청은 제40회 스승의 날을 맞아 교육 발전에 이바지한 유공 교원을 대상으로 정부포상 전수 및 표창 수여식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이날 총 403명이 정부포상과 표창을 받았다. 행사에는 훈격별 대표 수상자만 참석했다.

용호초등학교 정복순 교장이 ‘홍조근정훈장’, 통영여자중학교 이삼봉 교장 외 5명이 ‘대통령 표창’, 진교중학교 홍규희 교감 외 6명이 ‘국무총리 표창’을 받았다.

또한 원동초병설유치원 이은정 교사를 비롯한 176명이 ‘교육부장관 표창’, 대방중학교 박용재 교사를 비롯한 213명이 ‘교육감 표창’을 받았다.

박종훈 교육감은 “선생님들이 아이들에게만 전념할 수 있는 학교, 가르치는 즐거움이 선생님의 행복이 되는 경남교육을 만들겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr