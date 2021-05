코리아센터 몰테일, ‘다해줌 서비스’ 가능 상점 72개로 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터는 18일 해외직구 플랫폼 몰테일의 다해줌 서비스 가능 등록 상점이 72개로 확대됐다고 밝혔다.

다해줌은 현지 언어를 몰라도 아마존, 이베이, 타오바오 등 미국, 영국, 중국, 일본 4개 국가의 주요 쇼핑몰 72곳의 제품 구입부터 배송까지 원스톱으로 진행 가능한 서비스다.

특히 몰테일 아이디 하나면 72개 해외 쇼핑몰을 별도 회원가입 없이 이용 가능하고, 생활용품부터 가전제품까지 다양한 상품을 현지 가격으로 구매할 수 있다. 또한 구매금액 5만원 이상의 5파운드(약 2.3kg)이하 물건에 대해서는 무료배송까지 지원한다.

몰테일은 미국, 영국, 독일 등 총 7개국 9개 물류센터와 이태리 MD사무소를 보유하고 있어 안정적인 배송은 물론 현지 물류센터 담당자가 직접 제품을 선별해서 구입, 상품에 대한 파손 또는 가품에 대한 걱정 없이 이용할 수 있다.

몰테일 관계자는 “다해줌은 해외직구가 처음이거나 현지 언어의 불편함 등으로 어려움을 겪었던 이용자도 간편하게 쇼핑할 수 있는 서비스”라며 “앞으로도 제휴 상점을 지속적으로 늘려 다양한 국가의 브랜드 제품을 손쉽게 구매할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

