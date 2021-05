美, 화이자·모더나·J&J 백신 해외 공급 첫 결정

6월말까지 2000회분 제공

자국 생산 사용 승인 백신 첫 공급 결정

바이든 "백신 무기고 되겠지만 다른 나라 호의를 얻기 위함 아니다"

러·중의 백신 외교 비판

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 대통령이 2000만회분의 화이자,모더나, 존슨앤드존슨 코로나19 백신을 오는 6월 말까지 해외에 제공하겠다고 발표했다. 미국이 자국 내에서 생산한 백신 해외 공급을 발표한 것은 이번이 처음이다. 문재인 대통령과의 한미정상회담을 앞두고 백신 스와프가 추진되고 있는 상황에서 이들 백신이 한국에도 배정될지에 이목이 쏠린다.

바이든 대통령은 17일(현지시간) 백악관에서 연설하며 "미국이 사용을 승인한 백신 2000만 도스를 향후 6주 이내에 해외에 공유하겠다"라고 말했다.

바이든 대통령은 "전 세계적으로 맹위를 떨치는 대유행이 통제되기 전까지 미국이 결코 완전히 안전하지 않다는 것을 알고 있다"라고 이번 결정의 의미를 부여했다.

미국이 지원하기로 한 백신은 화이자, 모더나, 존슨앤드존슨의 백신이다. 기존에 발표한 아스트라제네카 백신 6000만 회분을 포함하면 총 8000만 회분의 백신이 해외로 보내진다. 바이든 대통령은 6월 말까지 해외에 제공되는 백신이 같은 기간 미국 내 생산 백신의 30%에 이르는 양이라고 설명했다.

바이든 대통령은 "미국이 보유한 모든 아스트라제네카 백신을 해외에 보내겠다"라면서 "앞으로 지속해서 여유분 백신을 제공하겠지만 양이 충분하지는 못할 것"이라고 예상했다.

미국이 승인한 코로나19 백신을 다른 나라와 공유하는 것은 이번이 처음이다. 아스트라제네카 백신은 미국에서 긴급사용 승인을 받지 못했다.

백악관 고위 당국자는 미국이 해외의 전염병 대유행을 누그러뜨리는데 관심을 집중하는 와중에 이뤄진 첫 조처일 뿐이라면서 후속 조처가 이어질 가능성을 시사했다고 블룸버그 통신이 전했다.

바이든 대통령은 백신 외교에 나서면서도 이를 미국의 이익을 지키기 위함이 아니라고 강조했다.

그는 "우리나라는 전 세계를 위한 백신의 무기고가 될 것"이라고 밝힌 뒤 중국과 러시아가 자국 생산 백신을 영향력 확대의 지렛대로 활용하려 한다면서 "우리는 다른 나라로부터 이익을 얻고자 우리 백신을 사용하지 않겠다"라고 했다.

바이든 대통령은 미국이 공급하는 백신의 규모가 어떤 국가보다도 많다고 강조했다. 바이든 대통령은 "1500만 도스를 제공한 러시아와 중국보다 더 많을 것"이라고 설명했다.

바이든 대통령은 이어 "우리의 가치로 세계를 이끌고 싶다. 코로나19의 위기 탈출을 주도하는 민주주의에 도전하는 것은 실수다"라고 주장했다.

다만 바이든 대통령은 이날 코로나19 백신 특허 일시 면제에 대해서는 거론하지 않았다. 오히려 다른 나라들이 백신 공급의 대가를 요청 받을 것이라고 말했다. 이는 백신을 미국 내에서 제조해 미국의 일자리를 창출하고 해외에 공급하려는 의도가 깔린 것으로 해석된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr