[아시아경제 유현석 기자] 네이버가 사흘 만에 조기 종료해 비판을 받은 블로그 보상 행사를 재개한다.

네이버 블로그팀은 새로 시작하는 '#오늘일기 챌린지'가 오는 24일부터 6월3일까지 11일 동안 진행된다고 17일 공지했다.

행사 기간 매일 총 11회 블로그에 일기를 쓰면 1만5000원 상당의 네이버페이 포인트를 준다.

지난 행사에서 사흘 동안 기록을 완료한 이용자만 다시 참여할 수 있다.

다만 동일한 문자·문구 반복, 내용 없이 태그만 있는 글, 복사·붙여넣기 또는 자동화된 수단을 사용한 글 등은 지급 대상에서 제외한다.

원래 이 행사는 14일 동안 네이버 블로그에 글을 올린 이용자에게 총 1만6000원어치의 네이버페이 포인트를 지급하기로 하고 이달 1일 시작했다. 하지만 부정 이용이 많다는 이유로 사흘 만에 돌연 종료돼 참여자들이 거세게 항의하는 소동이 있었다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr