[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 최은경이 운동으로 다진 탄탄한 몸매를 과시했다

그는 지난 15일 자신의 인스타그램에 “오늘은 좀… 많이 다르죠. 사진은 각도빨일뿐 속지 마세요ㅋㅋㅋㅋ 고생한 나에게 주는 상, 큰돈가 돼지고기”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

1995년 KBS 21기 공채 아나운서 출신인 최은경은 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에 출연 중이며 유튜브 채널 ‘최은경의 관리사무소’를 통해 몸매 관리 비법 등 다양한 정보를 공유하고 있다.

