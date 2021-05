[기하영의 생활 속 카드]가정의 달 선물, 카드 할인받고 준비하세요

할인 혜택부터 경품증정까지

5월 한 달 동안 이벤트 풍성

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

5월 가정의 달을 맞아 카드사들이 다양한 이벤트를 선보이고 있습니다. 카드할인 혜택부터 경품증정까지 풍성한데요. 잘 챙겨보면 얇아진 지갑을 지키는 데 도움이 될 수 있습니다.

쇼핑 할인 이벤트가 대표적입니다. 신한카드는 오는 31일까지 자사 온라인 쇼핑몰 '올댓쇼핑'에서 유아동에게 인기 있는 상품들을 한데 모아 특가로 제공하는 '우리아이를 위한 인기템'과 안마용품, 건강식품 등을 최대 51% 할인된 가격에 제공하는 '효도선물 해피세일' 기획전을 진행합니다. 특가 혜택에 더해 5% 할인쿠폰으로 추가 할인도 가능합니다.

삼성카드는 삼성 디지털프라자와 함께 '가족사랑 선물전'에서 '플러스페이' 이벤트를 실시합니다. 이달 말까지 삼성 디지털프라자 오프라인 매장에서 TV, 세탁기, 건조기 등 총 21개 행사 모델을 구매 시 구매금액대별로 최대 60만 삼성전자 S포인트와 최대 2% 결제일 할인을 제공하는데요. 플러스페이는 삼성 디지털프라자에서 삼성카드로 100만원 이상 할부 구매 시 저리 할부수수료와 결제금액대별 결제일할인, 삼성전자 S 포인트 적립 혜택 등을 제공하는 서비스입니다. 특히 '디지털프라자 베네핏 삼성카드', '삼성 디지털프라자 삼성카드' 등 제휴 삼성카드로 결제 시 추가로 최대 10만원 캐시백도 받을 수 있습니다.

비씨카드는 결제금융플랫폼 '페이북'에서 할인·적립 이벤트를 선보입니다. 맞춤형 할인 혜택 제공 서비스인 '마이태그' 후 페이북 결제 시 5% 할인, 페이북 머니 5% 적립 등 총 10%(최대 1만원) 혜택을 제공합니다. 해당 태그는 5월 매주 월요일인 17일, 24일 오후 5시에 페이북 애플리케이션(앱)에서 선착순 5만명에게 주어집니다. 할인 혜택을 받기 위해선 페이북 내 마이태그에서 '5월엔 페이북으로 부자되세요' 태그 후 페이북 결제를 해야 합니다.

하나카드는 이달 말까지 온라인 명품 쇼핑 플랫폼 '트렌비'에서 하나카드로 ▲10만원·20만원·30만원 결제 시 1만5000원·3만원·4만5000원 캐시백과 5000원·1만원·1만5000원 트렌비 할인쿠폰을 제공합니다. 이벤트 참여를 위해서는 하나카드가 운영 중인 해외여행·쇼핑 관련 특화 플랫폼 G.lab에서 '트렌비 최대 16만원 혜택!' 이벤트에 접속해 응모해야 합니다.

여행과 나들이를 준비하는 분들을 위한 이벤트도 있습니다. 신한카드는 이달 말까지 신한페이판을 통해 '호텔스닷컴'에서 할인코드를 입력하면 최대 17% 즉시할인을 제공합니다. 또 '여기어때'에서는 매일 선착순 520명을 대상으로 7만원 이상 결제 시 5000원을 즉시 할인해줍니다. 하나카드는 ▲에버랜드 자유이용권 최대 48%할인 ▲롯데월드 어드벤처 파크이용권 최대 60% 할인 ▲반려견 테마파크 강아지숲 전회원 30% 현장 할인 등을 제공합니다.

이용금액에 따라 경품을 제공하는 경품 이벤트도 풍성합니다. 삼성카드는 이달 말까지 이벤트 응모 후 삼성카드로 50만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 60명에게 닌텐도 스위치, 마인크래프트 레고 등을 제공하고요. 롯데카드는 '티니패스 카드'로 5월 한 달 동안 10만원 이상 이용한 80명을 추첨해 밀키트를, 20만원 이상 이용한 20명에게는 캠핑용품을 지급합니다. NH농협카드도 이달 말까지 30만원 이상 사용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 바디프렌즈 더파라오 안마의자, 삼성 무풍갤러리 에어컨 등을 증정합니다.

