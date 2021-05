장석웅 교육감, 전남 동부권 긴급 방역 대책 추진

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 최근 코로나19 감염 확산세가 심각한 전남 동부권 교육 현장의 감염 차단을 위해 긴급 방역 대책에 나섰다.

16일 전남도교육청에 따르면 장석웅 교육감은 순천교육지원청에서 전남 동부권 긴급 방역 대책 회의를 개최하고, 각급 학교 방역상황을 점검했다.

장 교육감이 직접 주재한 이번 회의는 최근 코로나19 확산세가 심각한 순천시와 여수시, 광양시, 고흥군 등 4개 지역 교육지원청 교육장과 관계자들이 참석했다.

참석자들은 해당 지역의 최근 코로나19 확진자 발생 추이 및 방역 대책 추진 상황을 공유하며, 감염 확산을 차단하는 방안을 모색하기로 의견을 모았다.

도교육청은 전남도청과 시·군 보건소, 교육지원청이 협력해 상시 감시체제를 운영하고, 확진자 발생 시 신속한 동선 파악 및 추가 감염 예방을 위한 방역과 선별검사 등에 나서줄 것을 주문했다.

특히 학생과 교직원들에게 마스크 상시 착용 및 거리두기, 복무지침 준수 등을 당부했다. 이와 함께 순천·여수·광양·고흥 등 전남 동부권 4개 지역 각급 학교 방역 소독비 긴급 지원도 검토할 예정이다.

장 교육감은 이날 오전 팔마초, 팔마중에 마련한 임시 선별진료소를 방문하여 학생, 교직원 대상으로 실시하는 코로나19 전수검사 현장을 점검했다.

장석웅 교육감은 “최근 전남 동부 지역 코로나19 감염 확산세는 매우 엄중한 상황이다”며 “해당 지역 교육지원청과 학교 관계자들은 코로나19로부터 학생과 교직원의 건강을 지키기 위해 비상한 각오로 임해 달라”고 당부했다.

