[아시아경제 박철응 기자] 국민의힘 복당을 하려는 홍준표 무소속 의원이 16일 페이스북을 통해 "뻐꾸기 정치를 해선 안된다"고 했다. 복당에 반대하는 측을 비판한 것으로 보인다.

홍 의원은 "뻐꾸기 알이 되는 비열한 정치를 해서도 안된다. 음험한 목적을 가지고 국민을 기망하는 뻐꾸기 정치는 곧 탄로나고 정계 퇴출된다"고 했다.

뻐꾸기는 알을 직접 키우지 않고 이미 알을 낳아놓은 종달새 둥지에 넣어서 대신 키우게 만든다.

홍 의원은 "당당하게 정치 해야 한다. 26년 동안 아무런 계파에 속하지 않고 이 아사리판에서 국회의원 5선, 광역단체장 2선, 원내대표, 당대표 2번, 대통령후보까지 할수 있었던 것은 바로 당당함에 있다"고 했다.

