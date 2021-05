▲장명자씨 별세, 강규식 부인상, 강희문, 희표(캠코인재개발원 부장), 희정 모친상, 송미연 시모상, 신상호 장모상= 15일 대구 수성구 옥수동 모레아장례식장 101호실, 발인 17일 오전 9시, 장지 대구 동구 파계사

