비트코인·이더리움·도지코인, 일제히 하락

가상화폐 비트코인과 이더리움, 도지코인의 가격이 모두 하락했다.

암호화폐 정보 사이트 코인데스크에 따르면 미 서부 시간으로 15일 오후 1시 30분(한국 시간 16일 오전 5시 30분) 기준 비트코인의 가격은 24시간 전보다 2.11% 하락한 4만8357.77달러로 집계됐다. 이에 따라 시가총액도 9047억8000만달러로 줄었다.

이더리움 가격 역시 24시간 전과 견줘 4.69% 빠지면서 3803.65달러로 내려갔다. 시총은 4407억5000만달러가 됐다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 지지성 트윗 등으로 급등했던 도지코인 가격은 다시 하락세로 돌아섰다.

도지코인은 24시간 전보다 5.47% 하락한 0.5186달러로 집계되면서 시총도 671억4000만달러로 줄었다. 이에 따라 이 가상화폐의 시총 규모도 6위로 다시 내려섰다.

