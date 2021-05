[아시아경제 이민지 기자] 이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 24,750 전일대비 1,750 등락률 +7.61% 거래량 3,120,750 전일가 23,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일인트론바이오, 이연제약과 '포스트 코로나' 새로운 백신플랫폼 기술제휴 close 은 시설자금 조달을 위해 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 사채의 권면 총액은 700억원으로 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다.

아울러 유상증자를 통해 100억원을 시설자금을 조달할 계획이다. 배정 대상자는 모두 쿼드자산운용이다.

