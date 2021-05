일론 머스크 테슬라 CEO "당황하지 말라" 트윗

[아시아경제 김은별 기자] 비트코인 결제 중단으로 가상화폐 시장에 '코인 패닉'을 불러일으킨 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 "당황하지 말라"는 한마디를 남겼다.

머스크는 13일(현지시간) 트위터에 "늘 그렇듯"이란 글과 함께 '돈트 패닉(Don't Panic·당황하지 말라)'이라는 문구가 들어간 사진을 올렸다.

전날 비트코인으로 자사인 테슬라 차량을 판매하는 것을 중단한다고 밝힌 머스크는 이날 도지코인을 띄우는 글을 올린 뒤, 이 사진을 트위터에 게재했다.

사진은 머스크가 설립한 우주탐사기업 스페이스X가 2018년 2월 팰컨헤비 로켓을 발사했을 때 로켓에 함께 실어 우주로 보낸 테슬라 전기 스포츠카 로드스터를 찍은 것이다. 우주복을 입은 마네킹 스타맨을 태운 로드스터의 대시보드에는 더글러스 애덤스의 책 '은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서' 첫머리에 나오는 "돈트 패닉"이라는 문구가 부착됐다. 머스크는 이 책을 10대 시절에 읽고 우주에 대한 꿈을 키운 것으로 알려졌다.

