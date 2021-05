[아시아경제 박지환 기자] 삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 8,770 전일대비 80 등락률 +0.92% 거래량 133,102 전일가 8,690 2021.05.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 조선기자재 테마 상승세에 1.8% ↑삼영이엔씨, 주주총회 검사인 선임 결정황재우 대표 "전 공동대표 사실과 다른 주장" close 는 14일 25억 규모의 장거리 위치발신장치 제조·구매 설치 계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약은 지난해 말 기준 매출액의 7.1%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr