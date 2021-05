국전약품, 차세대 배터리 불연성 전해액 첨가제 원천기술 개발 국책과제 선정

[아시아경제 박형수 기자] 원료의약품 전문 제조사 국전약품 국전약품 307750 | 코스닥 증권정보 현재가 7,460 전일대비 200 등락률 -2.61% 거래량 517,552 전일가 7,660 2021.05.14 13:44 장중(20분지연) 관련기사 공매도 부담도 꺾는 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 목요일 시초가로 반드시 공략하세요[자금조달]국전약품, 상장 4개월 만에 대규모 증자 승부수국전약품, 생산시설과 연구개발 투자 강화 위해 증자 close 이 과학기술일자리진흥원에서 주관하는 ‘2021년 연구재료 개발 확산 지원사업’ 사업자에 중앙대학교와 함께 선정됐다고 14일 밝혔다.

국책과제 선정 연구과제는 ‘차세대 리튬 이차전지용 불연성 전해액 첨가제 원천기술 개발’이다.

기존 전기차 배터리는 전해질 EC(용매)와 LiPF6(리튬염)가 분해돼 다양한 부반응을 수반했다. 핵심 전하인 리튬이온과 전자수송매체인 EC의 농도 감소로 전극이 붕괴돼, 심각한 성능 저하가 발생하기도 한다. 고온에서 수명 감소가 빠르고 폭발성을 보이는 등 단점이 있었다.

회사 관계자는 "국책과제는 이차전지용 전해액 수요 기업과 연계해 컨소시엄 형태로 진행한다"며 "개발 성공 시 차세대 전기차 배터리 전해액 제조사에 수급 의사를 확보한 상태"라고 설명했다.

