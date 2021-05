정책자금 온라인 무료자문센터 신설…올해 1000개사 자문

정책자금 신청서 작성 애로해소

중진공 공식 등록 전문가 코칭·첨삭

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 정책자금 신청서 작성에 어려움을 겪는 중소벤처기업의 애로 해소를 위해 '정책자금 온라인 무료자문센터'를 운영한다고 16일 밝혔다.

정책자금 온라인 무료자문센터에서는 중진공 공식 등록 전문가가 융자 신청서 작성방법 코칭 및 사업계획서 첨삭 서비스를 제공한다. 올해 중소벤처기업 1000개사에 무료 자문을 실시한다. 정책자금 신청서 작성에 도움이 필요한 중소벤처기업이라면 신청 가능하고, 기업당 연간 최대 2회까지 자문을 받을 수 있다.

자문 신청은 중진공 홈페이지에 기업회원 로그인 후 정책자금 온라인 무료자문센터 메뉴에서 할 수 있다. 기업은 융자신청서 작성방법 코칭 또는 융자신청서의 사업계획서 첨삭 중 하나를 선택해 애로사항을 간략히 기재하고, 작성 중인 융자신청서를 첨부해 제출하면 빠른 시일 내에 자문 결과를 받아 볼 수 있다.

온라인 무료자문센터는 정책자금 신청서 작성에 도움을 주기 위한 것으로서 정책자금 지원결정 여부와는 무관하다. 전체 정책자금에 대해 자문이 가능하나 중진공 지역본부에서 별도 지원센터를 운영 중인 청년전용창업자금, 재창업·사업전환자금, 협동화자금과 투융자복합금융은 대상에서 제외된다.

김학도 이사장은 "일부 중소벤처기업에서 제3자에게 고액의 수수료를 지불하며 신청서 작성을 맡기는 등 정책자금의 원활한 활용에 애로가 있었다"면서 "이와 같은 선의의 피해가 발생하지 않도록 정책자금 온라인 무료자문센터 운영을 통해 정책자금 이용의 문턱을 낮추고 접근성을 확대할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 했다.

