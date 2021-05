[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 롯데백화점 평촌점에 ‘시몬스 롯데 평촌점’을 리뉴얼 오픈했다.

시몬스 침대 롯데백화점 평촌점은 기존 7층 매장을 두 배 이상 확장 리뉴얼해 쾌적한 쇼핑 환경과 고객 체험을 강조한 매장으로 탈바꿈했다. 롯데백화점 평촌점은 최근 늘어나는 가구·가전 수요에 맞춰 7층 매장을 새롭게 개편했다.

시몬스 침대는 시몬스 롯데백화점 평촌점 리뉴얼 오픈을 기념해 풍성한 사은 혜택을 준비했다. 구매 금액 별로 시몬스 포켓스프링 기술력이 담긴 비스코 베개와 매트커버 및 침구 세트 등을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 소진 시 조기 종료될 수 있다.

