풀무원, ‘들기름·춘천식 메밀막국수’ 출시 두달 만에 30만 봉지 판매

[아시아경제 이승진 기자] 전통 메밀막국수를 젊게 재해석한 풀무원 메밀막국수 신제품이 젊은 세대에 호응을 얻으며 매출이 빠르게 늘고 있다.

풀무원식품은 ‘들기름 메밀막국수’와 ‘춘천식 메밀막국수’가 지난 3월 말 출시 후 MZ세대(밀레니얼+Z세대)로부터 호평을 받으며 30만 봉지 이상 판매했다고 14일 밝혔다.

풀무원의 신제품 ‘들기름 메밀막국수’와 ‘춘천식 메밀막국수’는 툭툭 쉽게 끊어지는 면이 아닌 1.4㎜ 두께의 면발을 구현해 전통 메뉴를 최근 유행하는 기호에 맞게 재해석했다. 본래 메밀 함량이 높으면 면이 쉽게 끊어지는데, 풀무원은 30년간 쌓은 제면 기술로 쫄깃한 메밀면을 탄생시켰다.

풀무원이 조사 기관에 의뢰해 자체 분석한 결과, 풀무원 메밀막국수 2종을 구매한 연령대는 20~30대가 34.7%로 3분의 1 이상을 차지했다. 40대까지 더하면 약 70%에 이른다. 당초 50~60대에서 구매가 높을 것으로 예상했지만 20~30대와 40대 젊은 부부층에서 호응이 높았다.

노혜란 풀무원식품 냉장FRM 사업부 PM은 "이번 조사로 메밀막국수가 모든 MZ세대의 취향을 잡았다고 단정할 수 없지만, 올드한 전통 메뉴임에도 불구하고 젊은 세대에게 어필한 것을 확인할 수 있었다"라며 "메밀막국수 외에도 30여 년간 쌓은 풀무원의 독보적인 ‘제면 기술’로 품질을 혁신적으로 개선한 여름 신제품들을 속속 선보일 계획"이라고 밝혔다.

