[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 아리온=단일판매·공급계약 해지 2건 공시 번복...불성실공시법인 지정

◆ 네온테크=스카이산업개발주식회사와 49억 규모 마스크 제조 설비 공급계약

◆ 지어소프트=30억 규모 전환사채 파생상품 평가손실 발생

◆ 휴맥스=휴맥스모빌리티 주식 213만8428주...600억에 취득

