이마트·SSG닷컴, 통합 프로모션…“스탬프 개수에 따라 할인쿠폰”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴이 온·오프라인 통합 프로모션에 나선다고 14일 밝혔다. 이마트와 SSG닷컴은 오는 7월14일까지 ‘스탬프 프로모션’을 공동으로 진행하고, 두 플랫폼에서 쇼핑하는 고객에 최대 6만6000원의 쇼핑 혜택을 제공한다.

행사에 참여만 해도 이마트와 SSG닷컴에서 각각 5만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 3000원 할인쿠폰 2장을 발급한다. 이후 적립한 스탬프 개수에 따라 최대 2만원 할인쿠폰을 추가로 제공한다.

스탬프는 이마트 또는 SSG닷컴에서 7만원 이상 결제 시 각 플랫폼 별로 적립되며, 플랫폼 당 1일 1회 적립할 수 있다. 또한 스탬프 조건을 달성할 때마다 할인쿠폰을 총 2장씩 발급하며, 한 장은 이마트에서, 다른 한 장은 SSG닷컴에서 사용 가능하다.

이마트 스탬프 2개와 SSG닷컴 스탬프 2개를 모두 적립하면 7만원 이상 결제시 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰 2장을 증정한다. 이후 두 플랫폼의 스탬프를 각각 2개씩 추가로 모으면 5000원 할인쿠폰 2장이 또 지급된다. 마지막 다섯 번째에 해당되는 이마트와 SSG닷컴 스탬프를 각각 적립하면 2만원 할인쿠폰을 2장 증정한다. 이는 10만원 이상 결제 시 사용 가능하다.

이마트 관계자는 "이마트와 SSG닷컴이 고객 혜택 강화를 위한 통합 프로모션을 선보인다"며 "앞으로 온·오프라인 시너지를 낼 수 있는 다양한 마케팅을 펼칠 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr