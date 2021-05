NSC "북미대화 재개 위해 유관국과 소통"…이호승 정책실장 참석

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 13일 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장위원회(NSC) 상임위원회 회의를 개최했다.

참석자들은 최근 한반도 및 지역 정세와 글로벌 경제환경 변화가 우리 안보와 경제에 미치는 영향을 점검했다. 이날 회의에는 경제안보 현안 점검 등을 위해 이호승 정책실장도 참석했다.

또 이달 21일로 예정된 한미 정상회담을 통해 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 코로나 극복과 경제 회복, 기후변화 등 글로벌 도전 과제에 대한 양국 간 협력을 확대·심화해 나가는 방안에 대해 협의했다.

참석자들은 싱가포르 공동성명의 토대 위에서 외교에 중점을 두고 실용적인 접근을 취하기로 한 미국의 대북정책 검토 결과를 바탕으로 북미 및 남북 간 대화가 재개될 수 있도록 유관국과의 소통 및 협력도 지속해 나가기로 했다.

또 국내 코로나19 상황 극복 조치, 인도·미얀마 상황, 중동 정세 및 재외국민의 보호·지원 상황을 점검했다.

