최태원 "새 기업가 정신 필요해…규제 완화 방법론 찾아야"

대한상의 회장 취임 후 첫 국회 방문

새로운 기업가 정신 필요성 강조

규제 완화 방법론 역설

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 대한상공회의소(대한상의) 회장이 취임 후 처음으로 국회를 방문한 자리에서 '새로운 기업가 정신'이 필요하다고 밝혔다.

최 회장은 13일 서울 여의도 국회를 찾아 박병석 국회의장을 예방한 뒤 "과거에는 기업가 정신이 열심히 사업해서 이익 많이 내고 세금 많이 내는 거라 했는데, 요즘은 기업들에게도 많은 활동이 요구된다. 새로운 기업가 정신으로 어떤 게 좋을지 논의하고 있다"고 말했다.

박 의장이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 기업에 필수 요건이라고 말하자 최 회장은 "이제 ESG는 적당히 돈 벌기 위한 용도로 포장만 하면 되겠지 정도로 끝낼 수는 있는 사안은 아니다"라며 "(ESG 경영에) 위배되거나 잘못될 경우 기업의 생존문제와도 직결될 수 있다"고 맞장구쳤다. 그러면서 "앞으로 ESG를 어떻게 하고 있는지 측정하는 문제도 상당히 중요한 이슈로 떠올랐다"고 강조했다.

최 회장은 또 "샌드박스를 진행하면서 규제를 실제로 풀었을 때 어떠한 현상이 일어나는지를 면밀히 관찰하고 분석하고 있으며, 규제완화 대한 새로운 방법론을 찾기 위해 많은 노력하고 있다"고 말했다.

이어진 국민의힘 김기현 원내대표 예방 자리에서도 "새로운 시대와 조류에 맞는 새 기업가 정신을 통해 기업이 새로 거듭나고, 반성해야 할 부분은 반성하는 것이 당면의 과제"라고 거듭 강조했다.

더불어민주당 송영길 대표를 예방한 자리에서는 '소통과 공감'의 필요성을 역설했다.

최 회장은 "대한상의를 비롯한 경제계에서도 포스트 코로나 시대에 어떻게 나라의 발전과 경제발전을 이룰 수 있는지 고민을 해야한다"며 "기업에서 어떤 변화가 있어야하는지 고민하고 있다"고 밝혔다.

이어 "저희가 반성해야할 것은 반성하고 고칠건 고치고 계승 발전할 건 무엇인지 찾아가겠다"며 "새로운 기업가정신이 무엇인지 찾아내고 이에 맞는 토대와 문화를 구축하는 것이 꼭 필요하다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr