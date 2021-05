전경련 "'K-반도체 전략' 환영…특별법 조속히 제정해야"

[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회가 13일 정부가 발표한 'K-반도체 전략'에 대해 환영의 뜻을 표하고 '반도체 특별법' 등을 통한 지원을 촉구했다.

전경련은 이날 오후 정부의 'K-반도체 전략'과 관련해 유환익 기업정책실장 명의의 논평을 통해 "종합 반도체 강국을 실현하겠다는 정부의 의지를 환영한다"는 입장을 내놨다.

전경련은 "미국과 중국을 비롯한 주요국들이 국가의 명운을 걸고 반도체 패권경쟁을 벌이고 있는 가운데 지금부터라도 우리 반도체 산업을 지원하기 위한 정부 차원의 대응은 당연한 일"이라며 "우리 기업들이 체감할 수 있는 정책을 추진하기 위해서는 국회가 '반도체 특별법'을 조속히 제정해야 한다"고 강조했다.

또 "투자를 가로막는 규제를 과감하게 풀어주고 반도체 생태계 전반의 경쟁력이 강화되도록 지원해야 한다"며 "지속적인 업계 의견 반영과 국회, 지자체 등의 협조를 통해 실효성 있는 반도체 산업 지원책이 추진되기를 바란다"고 당부했다.

