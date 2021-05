[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 가정의 달을 맞아 서대문 종합사회복지관을 방문하여 이웃사랑 실천을 위한 쌀 나눔 행사를 실시했다고 13일 밝혔다.

이날 행사에서 리스크관리부문 반채운 부행장과 리스크관리부 임직원들은 자체적으로 모금한 재원으로 쌀 560kg을 독거 어르신 등 140여명의 어려운 이웃들에게 전달하였다.

반채운 부행장은 “코로나19 여파로 힘든 시기를 겪고 있는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다.”며,“앞으로도 농민과 이웃들에게 힘이 될 수 있는 사회공헌활동을 지속적으로 실천하겠다.”고 말했다.

리스크관리부 임직원들은 2013년부터 꾸준하게 서대문 종합사회복지관과 농산물 후원, 도시락 배달 등을 통해 지역사회에 대한 나눔과 사랑을 실천해오고 있다. 끝.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr