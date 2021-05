박병석 의장 "총리·장관 임명, 국민 뜻 부합하는 합당한 결론내야"

[아시아경제 오주연 기자] 박병석 국회의장이 13일 김부겸 국무총리 후보자와 임혜숙·박준영·노형욱 장관 후보자 3명의 인준과 관련해 오후 1시 예정된 여야 원내대표 회동에서 결론을 내려달라고 요청했다.

이날 박 의장은 오전 의장실을 찾은 윤호중 더불어민주당 원내대표에게 "그동안 장관 임명과 관련해 국민의 목소리를 경청했을 테고, 국민의 뜻에 부합하는 합당한 조치를 조속히 결단내려주시기를 요청드린다"고 말했다.

그는 "국회가 코로나와 민생 논의 속에서 국정 전반을 총괄하는 국무총리를 장기간 공석으로 두는 것은 국민에 대한 도리가 아니다"라면서 이 같이 언급했다. 또한 "다음주 문재인 대통령이 미국을 방문하는데 대통령과 총리가 둘 다 없는 것이 국민은 납득하지 못할 것"이라며 "이 점에 있어서 조속히 결론 내기를 바란다"고 했다.

야당을 향해서도 "오늘 1시 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표도 이 자리에 오실 것"이라며 "그 자리에서 결론을 내리기 다시 한번 강력하게 말씀드린다"고 전했다.

윤 원내대표는 "박 의장의 말씀 무겁게 받아들이고 문 대통령께 의장님 뜻을 즉각 전달하겠다"고 답했다.

