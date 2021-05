[포토] 오늘부터 '무면허 전동킥보드 운전' 범칙금 10만 원

전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 이용 규제를 강화하는 도로교통법 개정안이 시행된 13일 서울 시내에 헬멧이 부착된 전동퀵보드가 세워져 있다.개정안에 따르면 ‘제2종 원동기장치자전거면허’ 이상의 운전면허증 보유자만 전동 킥보드를 탈 수 있고 헬멧 없이 탑승하면 2만 원의 범칙금이 부과된다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.