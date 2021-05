中서 또 개·고양이 '랜덤박스'…동물 대부분 죽은 채 발견

[아시아경제 이기민 기자] 중국에서 개와 고양이 등 반려동물을 택배로 판매하는 '랜덤 박스'가 또 발견됐다.

12일 인민일보 등 중국 매체에 따르면 장쑤성 쑤저우시 우정국은 전날 한 택배지점에 동물이 들어있는 택배 상자를 찾았다.

신고를 받고 확인한 우정국은 개와 고양이 새끼가 담긴 플라스틱 상자 30개를 발견했으나 21마리는 죽은 상태였고, 나머지 9마리도 동물병원으로 옮겼지만 일부는 죽었다.

플라스틱 박스는 비닐과 종이 등으로 포장돼있어 개와 고양이가 숨을 쉬기 어려운 상태였다. 쑤저우시 우정당국은 택배 상자에 적힌 주소 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

지난 3일에도 쓰촨성 청두시에서 애완동물 개와 고양이 156마리를 작은 상자에 담아 택배로 배송하려던 것을 동물 구조센터 활동가들이 발견됐다. 당시 네 마리는 죽은 상태였다.

중국에서는 수년 전부터 안에 든 물건이 무엇인지 모르는 랜덤 박스가 인기를 끌고 있는 가운데 동물 랜덤 택배가 배송된다는 보도에 네티즌이 크게 분노하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr