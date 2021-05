당국 "AZ백신 1차 접종한 30세 미만, 2차 때도 AZ백신 맞는다"

화이자 백신 교차접종 가능성에 선 그어

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 이미 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신을 접종한 30세 미만 접종자에 대해 동일한 AZ 백신을 2차 접종하겠다는 입장을 재확인했다. 앞서 AZ 백신은 희귀 혈전 논란 등으로 30세 미만을 접종대상에서 제외했으나 1차 접종을 이미 진행해 이상이 없었던 경우라면 2차 접종도 진행하겠다는 의미다.

홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종기획팀장은 12일 백브리핑에서 "우리나라는 아직 교차 접종에 대해 결정한 바 없다"며 "과학적 근거를 살펴봐야 한다"고 말했다. 그는 "30세 미만 젊은층은 AZ 백신 1차 접종 당시 전신 이상반응을 많이 경험했을 것으로 예측한다"며 "다만 2차 접종에서는 이상반응 빈도가 떨어진다"고 설명했다.

이어 홍 팀장은 "1차 접종시 몸살과 발열을 심하게 앓았어도 2차에서는 빈도가 많이 줄어든다"며 "1차 접종 때 이상반응을 경험한 분이 아니라면 접종에 제한이 없다"고 전했다. 1차 접종에서 AZ 백신을 맞은 30세 미만 접종자가 2차 접종에서 화이자 백신을 맞는 교차접종은 허용하지 않는다는 의미다.

1차 접종에서 중증 이상반응이 없다면 2차 접종에서도 안전할 것이란 판단에 대해서는 "백신의 안전성은 임상시험을 통해 입증되고 이후 허가를 받게 된다"며 "백신에 의한 반응이라면 1차에 문제가 나타나지 않았다면 2차에서도 안 나타나는 것이 이론적으로 가능성이 높다"고 설명했다.

