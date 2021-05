[최지웅의 에너지전쟁] 신재생, 환상적 스토리와 냉혹한 숫자 사이

그린수소 비중 1% 미만이지만

기후변화 대처는 인류의 과제



관심 쏠린 과학·기술은 항상 성과물 내놔

신재생에너지 지금 숫자로만 판단하긴 일러

아시아경제신문은 13일부터 한 달에 한 번씩 목요일자에 대변혁기를 맞은 에너지 산업을 진단하고 그에 얽힌 국제 질서 변화를 짚어보는 '최지웅의 에너지전쟁'을 연재합니다. 저자는 2008년 한국석유공사에 입사해 유럽ㆍ아프리카사업본부, 비축사업본부에서 근무하다가 2015년 런던 코번트리대의 석유ㆍ가스 MBA 과정을 밟은 에너지 분야의 전문가 입니다. 석유의 현대사를 담은 베스트셀러 '석유는 어떻게 세계를 지배하는가'를 펴냈습니다. 지난해 8월부터 10월까지 본지에 <석유패권전쟁> 칼럼을 연재해 독자들의 주목을 받았습니다.



"비즈니스 세계에는 매력적인 내러티브를 만들어내는 '스토리텔러'가 있는가 하면 의미 있는 숫자와 모델로 계좌를 구축하는 '넘버크런처'도 있다" 뉴욕대 교수 어스워스 다모다란은 저서 '내러티브&넘버스'에서 두 가지를 균형 있게 통합해 판단할 수 있을 때 비즈니스의 가치를 유지할 수 있다고 주장한다. 너무나 당연한 아이디어임에도 그의 책이 베스트셀러가 된 것은 그만큼 그것이 쉽지 않기 때문일 것이다.

에너지 분야만큼 내러티브와 넘버 사이에서 균형을 찾기 어려운 분야도 드물다. 그들이 충돌하는 대표적 에너지가 바로 수소다. 수소가 제공하는 스토리는 환상적이다. 우주에서 가장 풍부한 물질이면서 물을 사용해 에너지를 만든다는 수소의 이야기는 미래 에너지가 전할 수 있는 최상의 스토리를 제공한다. 그러나 아무리 깨끗하고 청정한 스토리를 가졌다 하더라도, 그것이 기존 에너지원 대비 적은 에너지를 생산한다면 매력도는 떨어진다. 사실 수소가 제시하는 숫자들은 아직 매력적이라고 할 수 없다. 무엇보다 수소 생산이 쉽지 않다. 그렇다고 수소를 폄하할 수는 없다. 오늘의 숫자로 미래의 가치를 예단할 수 없기 때문이다. 바로 이 지점에서 고민이 발생한다.

실망스런 ‘그린수소’ 수치, 당분간 증가 어려워

수소를 생산하는 공식 중 현재 가장 흔한 방법은 ‘탄화수소 개질’이고, 가장 이상적 방법은 ‘수전해’다. 이 두 가지 방식에 미래의 수소 공급을 의존해야 한다. 탄화수소 개질은 천연가스, 석탄 등과 같은 탄화수소에서 수소를 추출하는 방식이다. 수전해는 물을 전기분해해 수소를 얻는 것이다. 전기분해 방식이므로 막대한 양의 전기가 필요하다. 이때 화력발전으로 생산한 전기를 사용할 경우, 석탄 연소에 따른 온실가스가 배출된다.

따라서 태양광과 풍력 같은 재생에너지로 전기를 만들고, 그 전기로 물을 분해해 수소를 생산해야 한다. 이렇게 생산 과정에서 탄소 배출이 없는 수소를 ‘그린수소’라 한다. 수소 시대의 도래는 그린수소를 얼마나 빨리 경제적으로 생산할 수 있느냐에 달려 있다. 문제는 수소 생산에 사용할 수 있을 정도로 재생에너지 발전량이 풍부한 나라는 유럽 일부 국가를 제외하고는 거의 없다는 것이다. 그래서 세계 수소 생산량에서 그린수소의 비중은 전체 수소 생산량의 1% 미만이다. 실망스러운 숫자다. 그리고 이 숫자는 당분간 크게 늘어나기 어렵다. 재생에너지 증대는 단기간에 이루어질 수 없기 때문이다.

수소만큼이나 풍력, 태양광 등 재생에너지도 안타까운 ‘넘버’를 가지고 있다. 빌 게이츠는 저서 ‘기후재앙을 피하는 법’에서 다음과 같이 고백한다. 그는 탄소 배출을 줄이기 위해 재생에너지 확대가 매우 중요하다고 생각했다. 그러나 그것이 많은 땅을 필요로 한다는 점을 깨닫고 생각을 조금 바꾼다. 그는 같은 양의 전기를 생산할 때 태양광은 석탄 화력의 적게는 5배에서 많게는 50배의 땅이 필요하고, 풍력은 태양광보다 10배 넓은 땅이 필요하다고 말한다.

결국 재생에너지가 필요로 하는 땅의 넘버 때문에 기대치가 낮아진다. 그러면서 전기를 모두 재생에너지로 생산하는 것이 어려우므로, 전기 사용 자체를 일부 줄일 필요가 있다고 했다. 광대한 국토를 가진 미국에서 이러한 생각을 한다면, 국토가 좁은 한국에서는 더 어렵게 느껴질 수 있다. 초기 단계에서 신재생에너지의 숫자들은 냉혹하기 때문에 신재생에너지 개발은 숫자가 주는 막막함과의 싸움일 수 있다.

◆ "現 내러티브는 새 에너지원"에 주목

지금 에너지 분야에서 나타나고 있는 내러티브에도 주목할 필요가 있다. 현재 신재생에너지에 대한 인류의 관심은 최고조에 이르고 있고, 인재와 자본도 몰리고 있다. 수십 년 전부터 30~50년 발굴할 정도만 남았다던 석유 매장량 넘버가 지속적으로 늘어나면서 고갈 시기가 미뤄지는 것은 석유 분야에 거대 자본과 우수한 인재가 집중됐기 때문이다. 석유기업 엑손모빌은 시가총액 1위를 장기간 유지했고, 많은 사람들이 석유에 천착하며 연구하고 도전했다. 석유가 부의 원천이자 황금의 샘이었기 때문에 인류는 석유의 고갈을 허용하지 않았다.

변화를 만드는 것은 사람의 욕심과 돈의 방향이다. 따라서 특정 산업의 미래를 판단할 때 그 분야로 인재와 자본이 몰리고 있는지 봐야 한다. 지금의 내러티브는 화석연료가 아닌 새로운 에너지를 향하고 있다. 최우선 과제는 탄소 배출이 가장 많은 석탄 화력발전을 다른 에너지로 대체하는 것이다. 한국 발전량에서 석탄 화력발전의 비중이 약 40%에 달한다. 석탄이 재생에너지로 바뀌면, 그것을 기반으로 생산되는 그린수소 비중도 변할 수 있다. 과학과 기술은 항상 놀라운 성과물을 내놨다는 점에서 신재생에너지를 지금의 숫자로 판단할 수 없다.

