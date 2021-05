비씨카드, 지역 상권 활성화에 나섰다…"마이태그로 소상공인 지원"

부산 일부 상권 내 1만여 곳에서 진행

이달 말까지 1만원 이상 결제 시 2000원 청구 할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 매출 감소로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하기 위한 '지역 상권 활성화' 프로젝트를 진행한다고 12일 밝혔다.

이 프로젝트는 비씨카드 마케팅 플랫폼인 '마이태그'를 활용해 영세·중소 가맹점의 매출 증대를 위해 기획됐다. 가맹점주 입장에서 쿠폰 확인 절차 없이 고객에게 자동으로 혜택을 제공할 수 있어 보다 효율적인 운영도 가능해진다.

프로젝트 첫번째 대상 지역은 부산 해운대, 광안리 및 전포카페거리 상권으로, 이 지역에 위치한 외식 및 커피 업종 가맹점 1만여 곳에서 이벤트가 진행된다.

이달 말까지 이벤트 페이지를 통해 신청한 고객 전원에게 1만원 이상 결제 시 2000원 청구 할인 혜택이 제공된다.(인당 최대 2회까지) 또 상권 내 특별 가맹점에서 1만원 이상 결제 시 추가 20% 할인 혜택(건당 최대 3000원, 인당 최대 2회까지)도 중복 제공된다. 특별 가맹점에서의 마이태그 혜택은 6개월 동안 지속 적용 된다.

서거정 비씨카드 플랫폼본부장(상무)는 "부산지역을 시작으로 다양한 상권으로 마이태그 마케팅 대상을 확대해, 영세·중소 가맹점주들에게 큰 힘이 될 수 있도록 지속적으로 서비스를 제공할 예정"이라고 말했다.

