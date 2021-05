순천시, 온가족이 함께 즐길 수 있는 가족음악회 ‘애니 클래식’ 개최

오는 13일 저녁 7시 30분께, 순천시립합창단 제86회 정기 연주회

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 5월 가정의 달을 맞아 오는 13일 오후 7시 30분께 순천문화예술회관 대극장에서 온가족이 함께 즐길 수 있는 가족음악회를 마련한다고 11일 밝혔다.

이번 공연은 순천시립합창단의 제86회 정기연주회로 코로나19 장기화로 다소 멀어진 가족간의 소통과 화목, 사랑을 제공하는 음악회로 마련됐다.

가족음악회 ‘애니 클래식’은 80년대부터 인기있는 애니메이션 음악과 클래식 음악을 함께 선사해 어른들에게는 추억을, 어린이들에게 꿈을 심어주는 계기가 되기를 희망하는 노래로 꾸며진다.

이번 공연은 코로나19 확산방지를 위해 좌석수의 50%의 관객만 입장할 수 있으며, 입장료는 모든 좌석이 1만원으로 정기회원·초중고등학생·국가유공자 등은 50%할인된다.

입장권은 티켓링크 또는 순천시 문화예술회관에서 13일까지 예매할 수 있다.

시 관계자는 “이번 공연이 문화와 예술로 행복과 감동을 전하는 아시아중심도시로 발돋움하고 있는 순천시의 위상을 높이고, 생태와 문화예술의 도시로 자리 매김 할 수 있는 밑거름이 될 것으로 기대한다”며 “모든 세대가 함께 즐길 수 있는 이번 공연에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

공연에 관한 기타 자세한 사항은 시 문화예술회관으로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr