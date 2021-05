[아시아경제 구은모 기자] 김영진 KT 최고재무책임자(CFO)는 11일 오후 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 유선전화 매출 감소 폭이 크게 줄어든 이유에 대해 “먼저 기업인터넷전화 가입자가 늘면서 기업진흥망 관련 매출 늘었고, 둘째로 홈전화 매출 감소세가 둔화됐고, 마지막으로 홈전화 관련 정액형 상품 판매 확보를 통해 매출 감소세가 안정세를 보이고 있다”고 설명했다.

