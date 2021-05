'페북판 클럽하우스' 대만서 첫 테스트

[아시아경제 조유진 기자] 페이스북이 클럽하우스처럼 실시간 음성으로 대화할 수 있는 '라이브 오디오 룸' 서비스의 시험 운영을 시작한다고 블룸버그 통신이 10일(현지시간) 보도했다.

이 통신은 페이스북의 가장 활발한 시장인 대만에서 현지 유명인사들과 첫 테스트에 나선다고 전했다.

마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)가 지난 4월 공개한 라이브 오디오 룸은 텍스트가 아닌 음성을 기반으로 소통하는 SNS 서비스로 페이스북 앱이나 메신저를 통해 이용할 수 있다.

클럽하우스와 유사하게 초대받은 사람만 입장 가능하며, 라이브 오디오 룸을 만든 크리에이터를 후원할 수 있다.

페이스북은 이와 함께 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠처럼 농담이나 일화 등 짧은 음성을 녹음해 피드에 업로드 하는 사운드바이츠라는 기능도 도입한다.

페이스북의 이 같은 움직임은 코로나19 팬데믹 상황에서 인기가 급상승한 음성 기반 SNS 클럽하우스를 견제하려는 차원이다.

2020년 소프트웨어 개발사 알파 익스플로레이션을 통해 발표된 클럽하우스는 오디오를 통해 소통하며 기존 가입자들로부터 승인을 받아야만 채팅에 참여할 수 있는 패쇄형 SNS다.

일론 머스크 테슬라 CEO를 비롯해 억만장자와 유명인들이 애용하는 앱으로 알려져 전세계적으로 주목 받았다.

