코오롱글로벌, 1분기 영업이익 468억원… 전년동기대비 48%↑

[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌은 잠정실적 공시를 통해 1분기 연결기준 영업이익이 전년대비 47.9% 증가한 468억원이라고 11일 밝혔다.

매출액은 1조1029억원, 순이익 317억원으로 각각 전년 동기대비 41.1%, 98.9% 올랐다. 별도기준 실적은 매출액 9706억원으로 전년보다 25.3% 올랐고, 영업이익 470억원(36.7%) 순이익 333억원(69.4%)을 기록했다.

이는 건설부문 실적이 증가하고 BMW 판매량이 늘어난 것뿐만 아니라 상사부문도 흑자전환하며 주요 3개 사업부문이 고르게 성장한 덕분이라는 게 코오롱글로벌 측의 설명이다.

코오롱글로벌은 건설부문에서는 수원 곡반정 ‘하늘채퍼스트’ 와 성남 신흥 ‘하늘채랜더스원’ 등 대형프로젝트의 공정이 순조롭게 진행되는 등 주택 및 건축부문의 매출과 수익성이 향상됐다고 밝혔다.

건설부문 1분기 수주규모는 1조757억원으로 연초 수립했던 수주목표 3조1100억원의 35%에 달한다. 코오롱글로벌은 향상된 기술 경쟁력을 바탕으로 주택부문에서는 울산 야음동 공동주택(1715억원), 강릉교동(1127억원), 토목부문에서는 상화로 입체화 사업(1291억원) 등 대규모 프로젝트를 잇달아 수주했다. 신규수주 호조에 힘입어 현재 수주잔고는 지난해 건설부문 매출액의 5배에 달하는 9조5000억원에 이른다.

BMW를 중심으로 한 유통사업부문은 수입차 판매 호조에 힘입어 전년대비 매출액이 42.6%가 증가한 3798억원을 기록했다. SUV 차량인 BMW X시리즈 판매량이 증가하며 영업이익은 전년대비 54.7% 증가했다.

상사부문도 1분기 영업이익 35억원으로 흑자전환하며 힘을 보탰다. 수익성 위주로 사업구조를 개편한 성과가 나타나기 시작했다는 분석이다. 코오롱글로벌 상사부문은 수익이 나지 않던 비효율 사업을 정리하고 로봇청소기(로보락)의 가전소비재 총판사업이 실적으로 견인하며 흑자를 기록했다.

지난해 11월 편입된 오토케어서비스(주)의 실적이 반영되면서 자회사 실적도 큰 폭으로 증가했다. 1분기 자회사 매출은 1323억원으로 전년동기 대비 1255억원 늘었다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr