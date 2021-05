해운대서 떠올라 광안리바다 위 나른 뒤 이기대에 내린다 … 국내 최장 해상케이블카 사업 돛 펼쳐

해운대~이기대 해상관광케이블카 5년 만에 재추진



부산블루코스트, 사업제안서 제출‥부산은행도 참여



6091억 투입해 4.2㎞ 국내 최장 ‘킬러콘텐츠’ 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내에서 가장 긴 해상 관광케이블카 프로젝트가 부산에서 닻을 올렸다.

부산 관광의 새로운 ‘킬러콘텐츠’로 기대를 모으는 해운대~이기대 간 해상케이블카가 본격적으로 재추진된다.

해상관광케이블카 추진 민간사업자인 ㈜부산블루코스트는 11일 오전 부산시에 해운대구 우동 동백유원지 일원과 남구 용호동 이기대를 잇는 해상케이블카 조성사업 제안서를 제출했다고 11일 밝혔다.

부산블루코스트에 따르면 BNK금융 부산은행이 이 시업에 일정 지분을 투자하는 방식으로 참여한다. 오랫동안 부산시민의 사랑을 받아온 향토 은행으로, 든든한 지원군도 얻은 셈이다.

사업 구간은 해운대~이기대 간 총 4.2㎞ 규모로 목포해상케이블카 3.2㎞보다 1㎞ 더 길어 국내 해상케이블카로서는 가장 길다.

총사업비 6091억원은 부산블루코스트와 부산은행 등 전액 민간 투자로 조달될 전망이지만 부산시와의 협의 과정에서 시 산하 공기업 등의 참여 가능성은 열려있는 것으로 알려졌다.

앞서 부산블루코스트는 2016년 5월 부산시에 제안서를 제출했지만 교통 및 환경, 공적 기여 방안 등의 사유로 반려됐다.

이에 따라 사업자 측은 파격적인 공적 기여 방안을 마련했다. 우선 매년 케이블카 매출액의 3%를 다양한 방법으로 기부할 계획이다. 매년 30억원 가까운 규모로 추산되며 국내 다른 케이블카의 공익 기부금의 10~30배 규모이다.

부산 관광의 새로운 랜드마크가 될 양쪽 승강장 건물은 국제 건축공모를 통해 관광자원화를 꾀할 방침이다.

또 승강장 내에는 문화와 예술전용 공적 시설을 조성하고 매달 중증 장애인 무료 탑승 등을 포함한 소외계층을 위한 이벤트도 진행할 계획이다.

복지의 날 운영, 지역주민 우선 취업, 이기대 야간경관조명 설치, 정류장 옥상 전망대 상시 개방 등도 이번 사업 제안에 담겨있다.

출퇴근 시에는 특별 할인요금을 적용해 대중교통 수단으로 활용토록 검토 중이다.

사업자 측은 “공적 기여 차원에서 관광 기능 외에 케이블카를 출퇴근 때 대중교통 수단 기능으로 활용할 수 있도록 시와 협의하겠다”고 밝혔다.

또 “단순한 관광시설물이 아닌 부산의 자랑, 나아가 대한민국 관광의 랜드마크로 조성하겠다”고 했다.

교통 대책으로는 해운대 일대 주차난을 감안해 주차 면을 대폭 늘렸다. 5년 전과 비교해 배 가량 늘어난 1972면을 조성할 계획이다. 또 승강장 인근 도로 확장 등 다양한 교통 대책도 보완했다.

해상타워 수를 3개로 줄여 해상 환경에 대한 우려를 최소화하는 대신 미려한 디자인의 첨단 콘크리트 타워로 안전성 확보와 광안대교와의 미적 경관 조화에도 신경을 썼다.

해운대 마린시티 주민의 사생활 침해 우려 등을 고려해 이 구간을 지날 때 자동창문흐림장치를 설치해 민원을 아예 없앤다는 계획이다.

특히 국내 케이블카 최초로 캐빈을 지탱하는 케이블 3개인 ‘3S 케이블카’를 도입해 강풍 등 안전에도 대비했다.

사업자 측은 “부산의 대표 관광 시설로 조성하는 만큼 지역 투자와 시민공모주 등을 통해 특정기업 소유가 아닌 부산시민의 관광시설로 자리잡을 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

사업자 측은 해상케이블카를 통해 중국과 일본 등 외국 관광객을 포함해 연간 365만명의 관광객을 유치할 것으로 예상했다.

건설투자와 운영, 탑승객 관광소비 지출의 총경제적 파급효과는 생산유발효과(30년간 운영 기준) 12조 3533억원, 부가가치효과 5조 9100억원, 취업유발효과 14만5933명 등으로 전망됐다. 이에 따르면 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 보인다.

이 사업은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제26조에 따른 민간제안사업으로 추진되며 인허가 취득에 따른 행정절차와 공사 기간 등을 감안할 때 무난히 사업이 진행될 경우 2026년 말 완공될 것으로 전망된다.

부산의 이름을 떨치는 이 랜드마크 사업의 조속한 유치를 위한 움직임도 활발하다.

지난해 12월 부산 남구의회가 해상케이블카 유치를 촉구하는 결의안을 채택했다. 부산시의회에서도 5분 자유발언을 통해 해상케이블카 건설을 요구하는 목소리가 이어졌다.

코로나 사태가 장기화하면서 최악의 경영난을 겪고 있는 부산관광협회와 숙박협회, 마이스협회 관계자 등도 해상케이블카 조기 건설을 촉구해왔다.

부산블루코스트 관계자는 “지난해 부산이 국제관광도시로 선정됐고 2030엑스포 유치를 목표로 하고 있지만 외국인 관광객을 유인하는 랜드마크형 관광시설이 부족한 게 아쉽다”고 말했다.

그는 “부산시와 시의회, 관할 기초자치단체, 부산시민 등 지역사회와 잘 협의해 부산의 해양관광과 경제 활성화에 큰 도움이 될 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

