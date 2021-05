[아시아경제 임춘한 기자] 10일 오전 10시 28분께 서울 마포구 상암동 상암초등학교 앞 사거리에서 스포츠유틸리티차(SUV)와 오토바이가 충돌해 오토바이 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.

경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 SUV 운전자인 A(32)씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건해 조사하고 있다. A씨는 한 방송사의 전직 아나운서인 것으로 알려졌다.

경찰은 황색 신호에 직진하던 A씨 차가 적색 신호에 사거리에 진입한 오토바이와 부딪히면서 사고가 난 것으로 보고 있다.

이 사고로 오토바이 운전자인 배달노동자 50대 B씨는 현장에서 숨졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

