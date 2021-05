제주 드림타워 복합리조트, 홈쇼핑서 1만실 판매

10일 현대홈쇼핑 방송 70분동안 1만24실 판매 기록

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 지난 9일 현대홈쇼핑을 통해 제주 드림타워 복합리조트 객실 1만실 판매 기록을 세웠다고 10일 밝혔다.

회사 측은 "제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 객실 패키지 방송에서 70분 만에 1만24실 판매를 기록했다"고 설명했다. 1만실 기록은 지난 2월14일 CJ오쇼핑의 첫 방송에서 1만실 완판 이후 이번이 두 번째다. 지난 85일 동안 5차례 방송에서 3만8600실 판매를 달성했다.

이번에 판매된 상품은 바캉스 시즌인 7, 8월을 겨냥, 성수기 1박 주중(일~목요일) 기준 48만원(금·토요일 54만원), 2박 주중 90만원(토요일 96만원, 금요일 102만원)으로 모두 세금 포함가로 진행됐다.

롯데관광개발 측은 "이번 1만실 판매에서 휴가철 호캉스를 즐기려는 수요가 몰리면서 2박이 차지하는 비중이 85% 가까이 됐다"며 "국내 최대 규모 뷔페 그랜드키친의 디너세트(2인, 23만6000원)를 1회 기본으로 제공하면서, 지난 1일 오픈한 국내 최고 높이(62m) 인피니티풀을 처음 소개한 것이 고객들의 관심을 끈 것 같다"고 말했다. 이어 "홈쇼핑 업계에서는 전례 없는 판매행진을 이어가고 있는 제주 드림타워 복합리조트에 대한 러브콜이 이어지고 있다"고 덧붙였다.

제주공항에서 10분 거리인 제주 드림타워 복합리조트는 국내 첫 도심형 복합리조트로 지난해 12월18일 개장했다. 제주 최고 높이(38층 169m)로 1600개 올스위트 객실, 14개 레스토랑&바 등으로 구성됐다. 제주 바다와 제주공항을 내려다보는 8층 풀데크, 국내 첫 K패션 쇼핑몰 등 다양한 부대시설도 갖췄다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr