[文4주년연설] 말 아낀 文대통령 "윤석열, 차기 대선주자로 인증되고 있어서…"

차기 대통력 덕목, 시대정신과 균형감각 강조…"검찰개혁 중요한 가닥 잡았다"

[아시아경제 류정민 기자, 박준이 기자] 문재인 대통령은 10일 청와대 춘추관에서 진행된 취임 4주년 특별연설에서 윤석열 전 검찰총장에 대한 질문을 받고 "윤석열 전 총장은 유력한 차기 대선 주자로 인증이 되고 있기 때문에 제가 아무말도 하지 않는 것이 바람직할 것 같다"면서 말을 아꼈다.

문 대통령은 차기 대통령에 필요한 덕목과 관련한 질문에는 "과거에도 그런 질문을 몇 번 받은 적이 있는데 제 답은 늘 같다. 우선 시대정신과 함께 해야 하고 균형 감각이 필요하다. 우리 역사가 발전해나갈 방향을 정확하게 보는 것이 중요하다"고 강조했다.

문 대통령은 김오수 검찰총장 후보자에 대한 질문을 받은 뒤 "검찰 개혁 부분은 수십년간 추진돼 왔던 과제들에 대해 우리 정부에서 드디어 중대한 개혁을 이뤘다고 생각한다"면서 "더 완전한 개혁으로 나아가는게 바람직하다"고 말했다.

문 대통령은 김 후보자의 정치 중립성 의심에 대해서는 의문을 제기했다. 문 대통령은 "법무부 차관을 했다는 이유로 정치적 중립성을 의심한다는 건 납득이 안간다"면서 "원전 수사 등 여러 수사를 보더라도 이제 검찰은 청와대 권력을 겁내지 않는다고 생각한다"고 말했다.

