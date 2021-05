◇과·팀장급

▲사회규제심사1팀장 이태정 ▲재정정책팀장 김윤경 ▲보건정책팀장 박정용 ▲원전오염수대응지원과장 전창현 ▲국제개발협력본부 사업연계조정팀장 조민호 ▲자치분권위원회(파견) 박용주

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr