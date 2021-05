[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 어머니에게 머더스 데이 선물로 도지코인을 드리겠다고 농담을 했다.

머스크는 8일(현지시간) NBC 방송의 새터데이 나이트 라이브(SNL) 프로그램을 시작하며 어머니와 함께 등장했다. 이날 방송은 '머더스 데이'를 주제로 시작했다.

머스크는 오프닝을 위해 등장해 발언하던 중 어머니를 무대에 초대했다. 머스크의 어머니는 "머더스 데이 선물은 도지코인이 아니었으면 좋겠다"라고 농담을 했다. 머스크는 어머니에게 "아마도 그럴 것"이라고 답했다.

두 사람이 농담 삼아 도지코인을 언급했지만 도지코인 값은 추락 중이다. 도지코인 값은 31% 하락한 49센트에 거래 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr