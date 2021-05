국산 자동차회사 브랜드 평판 1위는 '현대차'

[아시아경제 이창환 기자] 8일 한국기업평판연구소는 국산 자동차 기업 5개 브랜드의 지난 한 달간 빅데이터 평판을 분석한 결과 1위는 현대차, 2위 기아, 3위 쌍용차 순으로 분석됐다고 밝혔다.

이는 지난달 6일부터 이달 6일까지의 국산 자동차 기업 브랜드 빅데이터 926만7278개를 분석한 결과다. 4위는 한국GM, 5위는 르노삼성자동차였다.

국산 자동차 기업 브랜드평판은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 사회공헌지수 등으로 세분화해 조사됐다.

1위 현대차 브랜드평판지수 488만8742로 지난달 브랜드평판지수 과 비교하면 0.61% 하락했다. 2위 기아의 브랜드 평판지수는 214만1035로 전월 대비 12.9% 떨어졌다.

쌍용차는 124만2636으로 전월 대비 121.34% 상승했으며 한국GM은 63만1357로 5.61% 올랐다. 르노삼성차는 36만3507로 54.15% 하락했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr