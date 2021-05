김경수 경남도지사 "모든 정책에 청년 감수성 반영할 것"

7일 '월간전략회의' … 청년 인구 유출 감소 대응 방안 토론

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] "모든 정책과 사업에 청년 감수성을 반영하라"

김 경남도지사는 7일 오전 도청에서 진행된 '5월 월간전략회의'에서 "청년정책을 위해 모든 부서가 정책이 청년들에게 어떤 영향을 미치고 도움이 될 수 있는지를 고민해 달라"며 이같이 말했다.

최근 '도정자문위원회 청년분과회의' '중간지원조직 청년 포럼 간담회' 등 청년 정책 관련 일정을 소화하고 있는 가운데, 지난해 경남 20~30대 청년 1만8000여명이 순유출된 상황을 엄중하게 인식하고 있다는 위기감의 일단으로 보인다.

이날 전략 회의 토론 주제도 '청년인구 유출감소 대응 방안'이었다. 참석자들은 청년인구 유출 현황과 문제의식을 공유하고 일자리, 교육, 주거·복지 분야별 정책에 관한 토론을 진행했다.

김 지사는 회의 모두발언에서 "진주, 사천, 김해, 양산 등 4개 시의 확산세가 완전히 안정될 때까지 총력을 다 해 달라"며 "다중이용시설 감염 차단에서 제일 중요한 것은 출입자 명부 관리"라고 강조했다.

김 지사는 "확진자가 발생하면 조기에 차단할 수 있는 유일한 무기가 출입명부인데 얼마나 확실하게 관리되느냐가 문제"라고 짚었다.

그러면서 "도내 전 다중이용시설이 전자출입명부나 안심콜을 도입할 필요가 있다"며 "접촉자 찾느라 며칠씩 허비하며 그사이에 감염이 확산하는 등 관리의 문제로 코로나 상황이 악화하지 않도록 철저하게 관리하라"고 지시했다.

자치경찰제 시행을 위해 지난 3일 자로 필요한 조직개편과 수시인사를 단행했음을 알린 김 지사는 "자치경찰제도는 지방자치에 있어 또 하나의 큰 산을 넘는 과정"이라고 설명했다.

또한 "경찰의 치안행정과 자치행정이 분리돼 있음으로써 교통 행정 등 도민들의 불편함이 있었는데 획기적으로 개선될 수 있도록, 자치경찰제가 조기에 안착하게끔 준비를 잘해 달라"고 당부했다.

지난달 27일 국가균형발전위원회와 자치분권위원회를 중심으로 '메가시티 지원 범부처 TF'가 구성된 데 대해 "영국, 독일, 프랑스 등 선진국 사례를 보더라도 초광역 권역별 균형발전이라는 게 지방정부의 노력만으로 성공하기 어렵다"며 "중앙정부가 메가시티를 정부의 정부 사업, 국가정책으로 삼을 수 있도록 심혈을 기울여 달라"고 강조했다.

'제4차 국가철도망 계획(안)'에 부·울·경 순환선(창원?김해?양산?울산) 등이 포함된 것과 관련, 최종 확정될 때까지 남아있는 절차가 차질 없이 추진되도록 챙길 것을 주문했다.

김 지사는 "철도를 중심으로 한 메가시티 광역교통망 구축으로 도민들의 대중교통 불편을 해소할 수 있는 대중교통체계 전환을 본격적으로 추진해야 한다"고도 했다.

철도망 구축 SOC 사업에 많은 기간이 소요되는 만큼 시내·시외·마을 버스 간 환승 체계와 시골 지역 내 이동을 위한 브라보택시 등 교통편의 수단 확대 등을 종합적으로 개편해나가야 한다는 것이다.

김 지사는 봄철 농번기 농촌 일손 돕기에 적극적으로 나서 달라는 부탁으로 모두 발언을 마무리했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr