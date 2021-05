문화체육관광부는 대한민국역사박물관 관장에 남희숙씨를 임명한다고 7일 전했다. 임기는 2년이다. 남 신임 관장은 박물관 전문가다. 국가기록원과 대통령직속 국가브랜드위원회를 거쳐 2012년부터 대한민국역사박물관에서 근무한다. 조사연구과장과 연구기획과장, 자료관리과장 등을 역임했다. 서울대, 전북대 등에서 강의하며 후학도 양성했다. 황희 문체부 장관은 "대한민국역사박물관 건립추진단 시절부터 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 상설전시 개편 사업 등 새로운 도약을 이끌어 달라"라고 주문했다.

