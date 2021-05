[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆씨씨에스=전 대표이사 등의 횡령·배임 사실 확인

◆투비소프트=100억원 규모 유상증자 철회

◆바이오로그디바이스=150억원 규모 전환사채 발행

◆비디아이=40억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆라이프시맨틱스=과학기술정보통신부 AI 정밀의료 솔루션 개발사업 국책과제 선정

◆지노믹트리=중국업체와 대장암 조기진단 기술이전 본계약 체결

◆에스엠코어=257억원 규모 SK하이닉스 M16 컨베이어 공급계약 체결

◆네패스=종속회사 네패스라웨에 대해 180억원 채무보증 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr