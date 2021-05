여가부, 청소년의 달 맞아 성교육 특별 프로그램 진행

청소년의 달 맞아 성교육·성평등·가족 프로그램 실시

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 청소년의 달 5월을 맞아 전국 청소년성문화센터에서 청소년과 가족을 위한 성교육 특별 프로그램과 워크숍, 캠페인 등을 실시한다.

청소년성문화센터 운영 사업은 아동·청소년이 다양한 도구와 매체를 활용해 자기주도적으로 학습할 수 있는 성교육을 제공하고 건강한 성 가치관 정립을 지원하고 성범죄 피해를 예방하기 위한 사업으로 복권기금으로 운영된다. 청소년성문화센터는 찾아가는 버스를 이용한 이동형 센터를 포함해 체험형 교육관까지 총 58개다.

5월에는 청소년과 가족 등을 위한 성교육 특별 프로그램과 성년의 날 프로그램 등이 진행된다. 지역사회 주민 누구나 참여할 수 있는 온·오프라인 캠페인과 연수회, 박람회 등 다양한 성문화 프로그램과 행사가 운영된다.

프로그램은 ▲월경, 사춘기의 몸과 마음의 변화 등 건강한 성 가치관 형성을 돕기 위한 교육 ▲성평등에 대한 교육 ▲부모와 자녀 간 소통과 이해를 높일 수 있는 가족 프로그램 등이 준비돼있다. ‘성년의 날’을 맞아 청소년의 성적 자기결정권 존중과 가족 간 평등한 관계 맺기 등에 대한 교육과 캠페인도 운영한다. 지역별 프로그램 내용과 참여 방법에 관한 상세 정보는 지역별 청소년성문화센터 홈페이지와 한국청소년성문화센터협의회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황윤정 권익증진국장은 "온라인에서의 일상에 친숙해진 청소년들이 성인지적 감수성을 가진 디지털 시민으로 성장하도록 돕는 것이 중요하다"며 "아동, 청소년, 가족, 지역 주민들이 청소년성문화센터의 교육 서비스를 보다 많이 이용할 수 있도록 높은 품질의 교육을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

